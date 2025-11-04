ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР

04 ноября 2025, 11:50

В Свердловске в ЛНР ранение получил мужчина после атаки ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по жилому многоквартирному дому в Свердловске (ЛНР), в результате чего пострадал мужчина.