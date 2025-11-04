Достижения.рф

ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР

В Свердловске в ЛНР ранение получил мужчина после атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по жилому многоквартирному дому в Свердловске (ЛНР), в результате чего пострадал мужчина.



Об этом 4 ноября сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram‑канале. По его словам, в двухэтажном доме повредило фасад и выбило окна, всех жильцов эвакуировали.

Ранее в Нижегородской области четыре жилых дома получили повреждения от падения обломков сбитых украинских дронов. Губернатор Глеб Никитин уточнил, что пострадали три частных постройки и одно многоквартирное здание. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Спецоперация по денацификации Украины продолжается.

