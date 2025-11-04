Бойцы ВС РФ сужают кольцо окружения ВСУ под Купянском
Минобороны: Бойцы ВС РФ сужают кольцо окружения ВСУ под Купянском
Подразделения шестой общевойсковой армии продолжают стягивать кольцо вокруг группировки ВСУ в районе освобождённого Купянска в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны России.
Ранее сообщалось, что оперативная обстановка на фронтах остаётся напряжённой. Российские войска проводят активные наступательные действия по нескольким стратегическим направлениям.
Наибольшего прогресса, по словам военных, достигли на Покровском и Купянском участках, где создали предпосылки для оперативного прорыва.
Кроме того, известно, что ПВО России за сутки уничтожила 204 БПЛА ВСУ.
