Десять жителей Курской области вызволены из украинского плена
Совсем скоро десять жителей Суджанского района вернутся в свои дома из украинского плена. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Освобожденных мирных жителей сопровождала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам главы региона, в Москву направлен транспорт для доставки граждан домой. В столице людей встретили сотрудники регионального Минздрава.
Из украинского плена вызволены семь мужчин и три женщины. Большинству из них медицинская помощь не потребовалась, один мужчина госпитализирован с ранением. В Курске всем гражданам будет оказана дополнительная медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.
Читайте также: