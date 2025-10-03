Десять жителей Курской области вызволены из украинского плена

03 октября 2025, 00:42

Хинштейн рассказал о судьбе вызволенных из украинского плена курян

Фото: istockphoto / Sinenkiy

Совсем скоро десять жителей Суджанского района вернутся в свои дома из украинского плена. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.