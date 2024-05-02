Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала спецоперации

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Десятый уроженец Дагестана получил звание Героя России с начала спецоперациии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
Отмечается, что посмертно звание получил полковник Магомедали Магомеджанов. Мужчина была заместителем командующего 18-армией. Он погиб 14 февраля текущего года.
Указ о присвоении звания военному подписал президент России Владимир Путин.
Глава Дагестана заявил, что Магомеджанов был настоящим патриотом, который вёл в бой своё подразделение и поддерживал моральный дух бойцов.
Меликов добавил, что россияне будут помнить и чтить память этого мужественного человека.
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Указ о присвоении звания военному подписал президент России Владимир Путин.
Глава Дагестана заявил, что Магомеджанов был настоящим патриотом, который вёл в бой своё подразделение и поддерживал моральный дух бойцов.
Меликов добавил, что россияне будут помнить и чтить память этого мужественного человека.
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Анастасия Чинкова