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По словам эвакуировавшейся жительницы Курской области, украинские солдаты разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Суджанского района. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Я вообще из села Бондаревка. У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи», — рассказала агентству пожилая жительница.
Также известно о массовом мародерстве украинских военных в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Там солдаты намеренно обстреливают жилые районы, после чего грабят имущество граждан, сбежавших от ударов.
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Иван Мусатов