Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе

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Появилось видео с нательной камеры британского наемника Джеймса Андерсона, который с другими боевиками ВСУ столкнулся с российскими морпехами в Суджанском районе Курской области. Кадры публикует RT.
Свой последний бой иностранец заснял на камеру GamePro. На кадрах видно, что украинские военные не понимают, куда им двигаться, а наемник перед тем, как сложить оружие, заявляет, что застрелит противника.
Видео снято в конце ноября рядом с одним из сел Суджанского района. ВСУ тогда попали в окружение во время боев в лесах. В марте Андерсона приговорили к 19 годам колонии.
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«I'm gonna f***ing shoot them (Я пристрелю их. — прим.ред)» — объявляет Андерсон, разговаривая со своими сослуживцами.Через пару секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты появляются сзади и берут наемника вместе с украинскими военными в плен.
Видео снято в конце ноября рядом с одним из сел Суджанского района. ВСУ тогда попали в окружение во время боев в лесах. В марте Андерсона приговорили к 19 годам колонии.
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Данил Пономарев