Десятки беспилотников атаковали Ленинградскую область

06 июня 2026, 05:59

Дрозденко: силы ПВО сбили 25 беспилотников над Ленобластью

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Ленинградской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.





По его словам, атака началась ранним утром 6 июня. Около двух часов назад губернатор объявил опасность беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области.



«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.