Десятки беспилотников атаковали Ленинградскую область
Дрозденко: силы ПВО сбили 25 беспилотников над Ленобластью
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Ленинградской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, атака началась ранним утром 6 июня. Около двух часов назад губернатор объявил опасность беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области.
«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.Кроме того, Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Там пояснили, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.