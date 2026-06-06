Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву
Собянин: ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к Москве
Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба градоначальника в Телеграм-канале. Согласно полученным сведениями, российские военные сбили сразу несколько целей в небе над Московским регионом.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении.Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил Собянин.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о создании беспилотника для выполнения целей специальной военной операции. Речь идет о новом дроне-перехватчике.