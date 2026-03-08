Достижения.рф

Атака БПЛА ВСУ зацепила сотрудника сельхозпредприятия в Брянской области

Губернатор Богомаз: атака БПЛА ВСУ ранила сотрудника сельхозпредприятия
Сотрудник сельхозпредприятия пострадал при атаке украинских беспилотников на село Бровничи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.



По его словам, населённый пункт подвергся удару FPV-дронов, один из которых целенаправленно атаковал территорию агропромышленного комплекса АПХ «Мираторг». Раненого мужчину доставили в больницу. На месте происшествия работают специалисты и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что за шесть часов — с 8:00 до 14:00 мск — силы ПВО отразили массированную атаку более чем 150 БПЛА. По данным Минобороны РФ, 103 дрона перехватили над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской и десять — над Белгородской.

Перед этим семейная пара погибла из-за атаки БПЛА ВСУ.

