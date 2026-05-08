Десятки беспилотников сбили на подлете к Москве за два часа
Украинские вооруженные силы в преддверии 9 Мая продолжают попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Начиная с полуночи, в области работает система ПВО.
Менее чем за два часа российские военные уничтожили или перехватили 20 БПЛА, летевших на столицу. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Сергей Собянин. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие вступило в силу. В Минобороны подчеркнули, что в период с 8 по 10 мая прекратят любые атаки по военным целям киевского режима. Российские военные призывали ВСУ последовать примеру и прекратить любые боевые действия в ближайшие двое суток.
