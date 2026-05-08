Силы ПВО за четыре часа сбили почти 100 беспилотников над регионами РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали вечерний налет беспилотников на российские регионы. По целям работали силы ПВО Министерства обороны РФ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, активность украинской беспилотной авиации зафиксировали 7 мая с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За этот период российские военные уничтожили или перехватили 95 БПЛА самолетного типа.
Согласно полученной информации, ВСУ пытались атаковать цели на территории Белгородской, Брянской, Смоленской областей, Краснодарского края, Московского региона и других регионов. Кроме того, часть беспилотников средства ПВО ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.
