Силы ПВО за сутки сбили 61 летевший на Москву беспилотник

07 мая 2026, 23:35

Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА. О результатах боевой работы экипажей ПВО в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





Налеты БПЛА начались еще прошлой ночью. За этот период российские военные сбили 61 беспилотник, пытавшийся поразить цели на территории Москвы. Информация о пострадавших от главы города или представителей экстренных служб не поступала.



«Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем сообщении Собянина от 21:54 (мск).