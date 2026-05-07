Силы ПВО за сутки сбили 61 летевший на Москву беспилотник
Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА. О результатах боевой работы экипажей ПВО в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Налеты БПЛА начались еще прошлой ночью. За этот период российские военные сбили 61 беспилотник, пытавшийся поразить цели на территории Москвы. Информация о пострадавших от главы города или представителей экстренных служб не поступала.
«Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем сообщении Собянина от 21:54 (мск).Ранее жертвой украинской агрессии стала жительница Луганска. Женщина погибла в результате удара беспилотника.