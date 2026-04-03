Десятки беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы

03 апреля 2026, 00:03

Силы ПВО за три часа сбили более 40 беспилотников над регионами РФ

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Атаку отражали местные системы противовоздушной обороны (ПВО).





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, наибольшее количество целей российские военные сбили под Белгородом (17). Кроме того, 16 БПЛА средства ПВО нейтрализовали в административных границах Брянской области и по три над Курской областью и акваторией Черного моря.



4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Псковской области, — говорится в сводке МО РФ.