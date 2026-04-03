Десятки беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
Силы ПВО за три часа сбили более 40 беспилотников над регионами РФ
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Атаку отражали местные системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, наибольшее количество целей российские военные сбили под Белгородом (17). Кроме того, 16 БПЛА средства ПВО нейтрализовали в административных границах Брянской области и по три над Курской областью и акваторией Черного моря.
4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Псковской области, — говорится в сводке МО РФ.Атака осуществлялась 2 апреля в период с 20:00 до 23:00. ВСУ задействовали БПЛА самолетного типа.