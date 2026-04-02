Убийца военкора Владлена Татарского «бьет баклуши» в колонии

02 апреля 2026, 19:00

KP.RU: Террористка Дарья Трепова* не работает, потому что постоянно в ШИЗО

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Татьяна Любина, пострадавшая при взрыве в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года, рассказала, что террористка Дарья Трепова*, приговоренная к 27 годам лишения свободы, в мордовской колонии «бьет баклуши» и трудиться не начинает. Об этом пишет KP.RU.





По решению суда осужденная обязуется выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 17 млн рублей. Два года приставы списывали средства с ее старых счетов, но после их обнуления исполнительные производства в отношении Треповой* закрыли. Такое решение, по словам Любиной, стало неожиданностью для потерпевших.





«Мы просили компенсации не ради денег и не рассчитывая на сколько-нибудь значительные средства. Мы подавали иски для того, чтобы в колонии Трепова* не била баклуши, а именно работала — днями и ночами», — сказала собеседница издания.