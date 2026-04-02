ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ над Белгородом

ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ над Белгородом, никто не пострадал
Фото: istockphoto/dk_photos

В Белгороде и Белгородском округе средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.



Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого дрона повредило крыши двух частных домов.

На месте работают все оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Ранее в Белгороде объявляли опасность атаки БПЛА.

Перед этим двух офицеров ВСУ ликвидировали в Харьковской области. Информацию передали РИА Новости российские силовики.

Никита Кротов

