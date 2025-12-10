Десятки человек эвакуировали в Воронеже из поврежденного обломками БПЛА дома

10 декабря 2025, 22:53

Из поврежденного обломками дрона дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Воронеже власти провели временную эвакуацию 80 жителей дома, который пострадал от падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).





Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате инцидента произошло обрушение лестничной клетки на одном из этажей.





«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов», — отметил чиновник в телеграм-канале.