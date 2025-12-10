Десятки человек эвакуировали в Воронеже из поврежденного обломками БПЛА дома
В Воронеже власти провели временную эвакуацию 80 жителей дома, который пострадал от падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате инцидента произошло обрушение лестничной клетки на одном из этажей.
«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов», — отметил чиновник в телеграм-канале.
Гусев также добавил, что возникшее возгорание в административном здании оперативно ликвидировали. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении на нескольких улицах.
Глава региона резюмировал, что людей отвезут в пункты временного размещения.