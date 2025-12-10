Системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ
Российские системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что основная 16 дронов сбиты над Брянской областью. Ещё два беспилотника российские расчёты ликвидировали над территорией Калужской области. По одному БПЛА уничтожено в Белгородской области и в воздушном пространстве Московского региона.
Сообщается, что все устройства обнаружены и поражены дежурными средствами ПВО, о последствиях падений и разрушениях не заявлено.
