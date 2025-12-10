Обстрел ВСУ в Херсонской области: есть погибшие

10 декабря 2025, 17:27

Сальдо: три медика погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Три медработника погибли, а двое получили ранения в результате обстрела больницы в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины.