Обстрел ВСУ в Херсонской области: есть погибшие
Три медработника погибли, а двое получили ранения в результате обстрела больницы в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо. Губернатор отметил, что все жертвы и пострадавшие являются сотрудниками медучреждения, а одно из зданий получило серьезные повреждения.
На месте происшествия работают экстренные службы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В тот же день стало известно, что суд в Калининграде вынес приговор двум агентам Главного управления разведки Украины, осудив их за шпионаж и попытку похищения ребенка.
Читайте также: