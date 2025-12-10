Артиллеристы ВС РФ устранили два пункта управления дронов ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск совместно с артиллерийским расчётом уничтожили два пункта управления украинских БПЛА в районе Константиновки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что цели для атаки обнаружили разведчики 6-й мотострелковой дивизии. После этого они передали необходимые координаты расчетам беспилотных систем и 122-миллиметровой гаубицы.
Огнем орудия оба пункта управления БПЛА ВСУ были точно поражены и уничтожены.
Операторы беспилотных систем также нанесли дополнительные удары по позициям противника. Их расчеты поразили один из пунктов управления дронов ВСУ вместе с находившейся там живой силой.
В ведомстве добавили, что ежесуточно операторы БПЛА РФ уничтожают более десяти украинских целей.
