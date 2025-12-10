Артиллеристы ВС РФ устранили два пункта управления дронов ВСУ под Константиновкой

10 декабря 2025, 06:40

Фото: iStock/IherPhoto

Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск совместно с артиллерийским расчётом уничтожили два пункта управления украинских БПЛА в районе Константиновки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.





Уточняется, что цели для атаки обнаружили разведчики 6-й мотострелковой дивизии. После этого они передали необходимые координаты расчетам беспилотных систем и 122-миллиметровой гаубицы.



Огнем орудия оба пункта управления БПЛА ВСУ были точно поражены и уничтожены.



