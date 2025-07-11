Десятки людей остаются под завалами разрушенного ВСУ дома в Алёшках

11 июля 2025, 20:31

Фото: iStock/familylifestyle

Десятки мирных жителей находятся под завалами пятиэтажного дома в городе Алёшки, который обрушился после авиаудара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.