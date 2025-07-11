Десятки людей остаются под завалами разрушенного ВСУ дома в Алёшках
Десятки мирных жителей находятся под завалами пятиэтажного дома в городе Алёшки, который обрушился после авиаудара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в жилое строение попали две бомбы. Дом практически уничтожен.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов из-за FPV-дронов и дронов-разведчиков, которые висят в воздухе и контролируют прилегающую территорию.
Сальдо пообещал проинформировать о мерах по спасению граждан после начала разбора завалов.
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