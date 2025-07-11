Пятиэтажка рухнула при ударе ВСУ в Херсонской области, под завалами есть люди
В Алёшках Херсонской области обрушился пятиэтажный дом после удара ВСУ
Пятиэтажка рухнула в городе Алёшки Херсонской области в результате авиаудара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Украинские войска нанесли прицельный удар по пятиэтажному жилому дому в Алёшках, что привело к обрушению здания, под завалами которого могут находиться мирные граждане.
Глава региона подчеркнул, что на место происшествия выехали оперативные службы.
В настоящее время подробности случившегося уточняются.
Накануне Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ получила травмы жительница города Алёшки. 72-летнюю пенсионерку экстренно госпитализировали.
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