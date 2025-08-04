Десятки мирных жителей погибли в результате атак ВСУ в Часовом Яре
В городе Часов Яр, недавно освобождённом российскими войсками, в результате атак ВСУ погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
Наибольшее число жертв связано с ударами дронов, включая тяжёлые беспилотные летательные аппараты украинского производства, известные под названием «Баба-яга». Такие атаки нанесли значительный ущерб жилым кварталам города.
В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей – до нескольких десятков человек. Точная цифра пока не названа, продолжаются работы по установлению всех пострадавших.
31 июля Минобороны России заявило, что ВСУ взяли под контроль Часов Яр после продолжительных боёв и зачистки района. В ходе операции были эвакуированы сотни гражданских.
Ситуация остаётся напряжённой, ведутся мероприятия по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению разрушенной инфраструктуры. Международные организации призывают стороны конфликта соблюдать меры по защите мирного населения.
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