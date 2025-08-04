Стало известно, что ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять
Боец Клинок: ВСУ не могут устоять после потери Часова Яра
31 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении города Часов Яр, что стало значимым достижением для российских вооруженных сил. Заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным «Клинок» в видеоролике, опубликованном ведомством, заявил, что украинские подразделения не могут устоять под натиском российских войск.
«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — отметил «Клинок», подчеркивая растущий боевой дух российских бойцов.
По его словам, успешные действия артиллерии и штурмовых подразделений 98-й дивизии оказали значительное влияние на ход боевых действий.
«Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались», — добавил он.
Российские подразделения действовали комбинированным способом, используя как боевые машины, так и пехоту. Сначала они захватили стратегически важный канал «Северский Донец – Донбасс», затем освободили участок с огнеупорным заводом, где находились укрытия для украинского личного состава. В последующих боях российские войска очистили высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление, и завершили операцию зачисткой лесного массива.