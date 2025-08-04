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Стало известно, что ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять

Боец Клинок: ВСУ не могут устоять после потери Часова Яра
Фото: iStock/IherPhoto

31 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении города Часов Яр, что стало значимым достижением для российских вооруженных сил. Заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным «Клинок» в видеоролике, опубликованном ведомством, заявил, что украинские подразделения не могут устоять под натиском российских войск.



«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — отметил «Клинок», подчеркивая растущий боевой дух российских бойцов.

По его словам, успешные действия артиллерии и штурмовых подразделений 98-й дивизии оказали значительное влияние на ход боевых действий.

«Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались», — добавил он.

Российские подразделения действовали комбинированным способом, используя как боевые машины, так и пехоту. Сначала они захватили стратегически важный канал «Северский Донец – Донбасс», затем освободили участок с огнеупорным заводом, где находились укрытия для украинского личного состава. В последующих боях российские войска очистили высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление, и завершили операцию зачисткой лесного массива.
Дарья Осипова

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