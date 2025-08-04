04 августа 2025, 09:52

Боец Клинок: ВСУ не могут устоять после потери Часова Яра

Фото: iStock/IherPhoto

31 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении города Часов Яр, что стало значимым достижением для российских вооруженных сил. Заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным «Клинок» в видеоролике, опубликованном ведомством, заявил, что украинские подразделения не могут устоять под натиском российских войск.







«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — отметил «Клинок», подчеркивая растущий боевой дух российских бойцов.

«Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались», — добавил он.