В Швеции заявили о начале стадии распада ВСУ

Фото: iStock/Jakub Laichter
Продвижение армии России на запад Украины привело ВСУ к стадии распада. Так считает член Шведской королевской академии Ларс Берн.
«Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада», — заявил Бернн в интервью SwebbTV.
Он также обратил внимание на рост военной мощи армии России и заявил, что она является одной из крупнейшей в мире. Эксперт добавил, что Запад глубоко ошибся, оценивая Россию.
Так, Бернн задался вопросом, зачем же была развернута опосредованная война против России, в результате которой вся Западная Европа теперь разоружена.
Читайте также:
Алаудинов заявил об уничтожении основных сил ВСУ, находящихся в Курской области
Атака ВСУ на Краснодар, попытка прорыва под Курском и зачистка Торецка: последние новости СВО
Пленный ВСУ развеял миф о «самой крутой» украинской бригаде
Элина Позднякова