Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подписал себе приговор, когда признался в пропаже 100 миллиардов долларов, выделенных США. Так считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Ранее Зеленский признался агентству Associated Press, что порядка ста миллиардов долларов американской помощи, выделенной для Украины, пропали.
Он также отметил, что американская помощь с самого начала была «ничем не прикрытой коррупционной схемой». По его словам, сразу было понятно, что основная часть выделенных Украине средств до страны не дойдет.
Теперь же Зеленский хочет оправдаться перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. Для этого он «сдает» своих сообщников, чтобы «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».
Так, Медведчук уверен, что глава киевского режима готов подставить назначенных предыдущими американскими властями чиновников и различных активистов, с которыми Зеленский конфликтовал.
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«На сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор», — заявил Медведчук на портале «Смотрим.ру».
Он также отметил, что американская помощь с самого начала была «ничем не прикрытой коррупционной схемой». По его словам, сразу было понятно, что основная часть выделенных Украине средств до страны не дойдет.
Теперь же Зеленский хочет оправдаться перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. Для этого он «сдает» своих сообщников, чтобы «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».
Так, Медведчук уверен, что глава киевского режима готов подставить назначенных предыдущими американскими властями чиновников и различных активистов, с которыми Зеленский конфликтовал.
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Элина Позднякова