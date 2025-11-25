Мирный житель пострадал от атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

25 ноября 2025, 21:46

ВСУ ударили по Кожановке в Брянской области, один человек получил ранение

Фото: istockphoto/NiseriN

В результате удара дронов-камикадзе в Брянской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.





Ранее также была информация о ночной атаке БПЛА ВСУ на административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска.



Пострадавших не зафиксировали, однако грузовые операции на выносных причалах временно приостановили.





«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.