Мирный житель пострадал от атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

ВСУ ударили по Кожановке в Брянской области, один человек получил ранение
В результате удара дронов-камикадзе в Брянской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.



Ранее также была информация о ночной атаке БПЛА ВСУ на административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска.

Пострадавших не зафиксировали, однако грузовые операции на выносных причалах временно приостановили.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

В России не раз отмечали, что боевики киевского режима пользуются запрещенными методами ведения боевых действий.
