Ермак отверг мирный план Трампа из 28 пунктов

25 ноября 2025, 22:23

Ермак посчитал неприемлемым мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак охарактеризовал первоначальную версию мирного плана администрации президента США Дональда Трампа как неприемлемую.