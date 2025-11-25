Ермак отверг мирный план Трампа из 28 пунктов
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак охарактеризовал первоначальную версию мирного плана администрации президента США Дональда Трампа как неприемлемую.
В интервью изданию Axios он предложил оставить этот документ, состоящий из 28 пунктов, в прошлом, отметив, что «жизнь меняется так быстро».
Ермак также подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева стали одним из ключевых аспектов обновленного плана и будут иметь «юридически обязательный» характер.
Кроме того, он уточнил, что Украина не планирует исключать из своей конституции положение о стремлении вступить в НАТО, хотя признал, что сейчас страна не является членом альянса.
