Трамп отправил своих представителей в Москву и Киев для заключения сделки

25 ноября 2025, 23:22

Трамп: Уиткофф встретится с Путиным в Москве

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, пока Киев будет принимать министра армии США Дэна Дрисколла. Об этом в своей соцсети заявил американский лидер Дональд Трамп.





Он выразил уверенность, что за последнюю неделю его команда добилась значительного прогресса в вопросе остановки боевых действий на Украине. По словам Трампа, изначальная версия мирного плана не устроила ни одну из сторон, поэтому документ доработали.



«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — написал президент США.