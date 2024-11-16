Десятки тысяч украинцев лишили брони от мобилизации

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Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после нового аудита, связанного с изменением законодательства. Об этом сообщает издание NV. Те, у кого бронь осталась, как отмечается, все равно должны пройти проверку.
«Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку», — сказано в материале.По информации издания, после того как власти изменили критерия для получения брони, порядка 10% различных организаций потеряли возможность бронировать своих сотрудников от мобилизации.
«Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября», — пишет NV.Сообщается, что окончательно законодательные изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.
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