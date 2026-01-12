Десятки тысяч жителей Запорожской области остались без света

12 января 2026, 04:46

Фото: iStock/katana0007

В Запорожской области из-за ухудшения погоды без электроснабжения остались около 47 тысяч абонентов. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.





В качестве основной причины перебоев в подачи энергии губернатор назвал погодные условия. Из-за низких температур провода обледенели и упали под своей же тяжестью.



«Резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи», — уточнил Балицкий.