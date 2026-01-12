ВС России за неделю освободили четыре населённых пункта
В течение недели российские войска освободили четыре населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Аналитики издания изучили базу информации ведомства касательно продвижения армии РФ с 5 по 11 января. За этот период под контроль российской армии перешли два населённых пункта в Запорожской области и по одному в Сумской и Днепропетровской областях.
До этого, как утверждает агентство, в течение недели ВС РФ освободили пять деревень
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: