Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России

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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. Об этом сообщает The Economist.
По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре. Он отметил, что в отличие от российской армии, Киев не задается целью атаковать мирных жителей РФ.
Ранее сообщалось, что число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка. Два местных жителя числятся пропавшими без вести.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Число погибших после атаки ВСУ на Запорожскую область выросло до десяти
Ранее сообщалось, что число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка. Два местных жителя числятся пропавшими без вести.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Число погибших после атаки ВСУ на Запорожскую область выросло до десяти
Екатерина Коршунова