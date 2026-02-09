Подполковника элитного подразделения СБУ ликвидировали в зоне СВО
Российские военные уничтожили подполковника элитной «Альфы» СБУ Руслана Петренко в боях под Купянском. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
Собеседник издания утверждает, что убитый координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА. По его словам, присутствие высокопоставленного офицера в зоне боевых действий свидетельствует о кризисе в ВСУ. Таким образом украинское командование пытается залатать дыры в оборонительных построениях из-за нехватки живой силы
«Уничтожение боевика уровня "Альфа" – чувствительная и стратегически значимая потеря для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день», — отметил источник издания.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.