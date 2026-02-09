Подполковника элитного подразделения СБУ ликвидировали в зоне СВО

09 февраля 2026, 23:40

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали подполковника СБУ из элитного подразделения

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские военные уничтожили подполковника элитной «Альфы» СБУ Руслана Петренко в боях под Купянском. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.





Собеседник издания утверждает, что убитый координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА. По его словам, присутствие высокопоставленного офицера в зоне боевых действий свидетельствует о кризисе в ВСУ. Таким образом украинское командование пытается залатать дыры в оборонительных построениях из-за нехватки живой силы



«Уничтожение боевика уровня "Альфа" – чувствительная и стратегически значимая потеря для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день», — отметил источник издания.