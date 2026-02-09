Поляки избили двух украинок недалеко от Варшавы

09 февраля 2026, 21:46

RMF24: Поляки избили двух украинок и кричали о возвращении на родину

Фото: istockphoto/Krzysztof12

Польская полиция задержала четырех человек по подозрению в нападении на двух гражданок Украины в Прушкове под Варшавой. Информацию передает RMF24.