Поляки избили двух украинок недалеко от Варшавы

RMF24: Поляки избили двух украинок и кричали о возвращении на родину
Фото: istockphoto/Krzysztof12

Польская полиция задержала четырех человек по подозрению в нападении на двух гражданок Украины в Прушкове под Варшавой. Информацию передает RMF24.



Инцидент произошел на выходных, после чего обеих пострадавших госпитализировали. По данным радиостанции, нападавшие могли применить деревянную дубинку и слезоточивый газ.

Правоохранители также проверяют версию о том, что нападение совершалось на почве национальной неприязни. Сообщается, что во время атаки звучали оскорбления и требования «вернуться на родину».

Задержанные — граждане Польши. 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Отмечается, что перед нападением группа вела себя агрессивно на улице и разбивала окна в жилых домах. Когда одна из жительниц попыталась к ним подойти, на нее напали. Участница событий, пришедшая на помощь, также получила ранения.

Никита Кротов

