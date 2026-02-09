ВСУ ударили по двум приграничным районам российского региона

Достижения.рф

Хинштейн: ВСУ ударили по двум приграничным районам Курской области
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Обломки украинских беспилотников повредили объекты в двух районах Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.



По его словам, в посёлке Хомутовка Хомутовского района осколками задело два окна в здании районной администрации и автомобиль. В Рыльске Рыльского района зафиксировали незначительные повреждения фасада магазина, остекления двух окон и автомобиля.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности. Другие подробности не уточняются.

Ранее беспилотник ВСУ ранил мирного жителя Белгородской области.

Никита Кротов

