ВСУ ударили по двум приграничным районам российского региона
Хинштейн: ВСУ ударили по двум приграничным районам Курской области
Обломки украинских беспилотников повредили объекты в двух районах Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, в посёлке Хомутовка Хомутовского района осколками задело два окна в здании районной администрации и автомобиль. В Рыльске Рыльского района зафиксировали незначительные повреждения фасада магазина, остекления двух окон и автомобиля.
Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности. Другие подробности не уточняются.
Ранее беспилотник ВСУ ранил мирного жителя Белгородской области.
Читайте также: