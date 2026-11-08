В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отключений света

08 ноября 2026, 14:09

Киевляне протестуют у въезда в Академгородок из-за отключений света

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Жители Киева перекрыли дорогу к Академгородку, протестуя против длительных отключений электроэнергии. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на местные сообщества.





По данным журналистов, аналогичная акция проходит в районе Оболони на севере Киева и возле станции метро «Житомирская». Горожане жалуются, что уже пятые сутки остаются без стабильного электроснабжения, в том числе в часы, когда подача энергии якобы должна осуществляться.





«Киевляне перекрыли дорогу на Академгородке из-за продолжительных отключений света», — говорится в публикации.