В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отключений света
Киевляне протестуют у въезда в Академгородок из-за отключений света
Жители Киева перекрыли дорогу к Академгородку, протестуя против длительных отключений электроэнергии. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на местные сообщества.
По данным журналистов, аналогичная акция проходит в районе Оболони на севере Киева и возле станции метро «Житомирская». Горожане жалуются, что уже пятые сутки остаются без стабильного электроснабжения, в том числе в часы, когда подача энергии якобы должна осуществляться.
«Киевляне перекрыли дорогу на Академгородке из-за продолжительных отключений света», — говорится в публикации.Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением в столице крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. По его словам, положение осложняется повреждением генерирующих мощностей и сетей передачи электроэнергии по всей Украине. Мэр также сообщил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжения.