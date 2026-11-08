Санду заявила об отказе Молдавии от российского газа

08 ноября 2026, 23:03

Президент Санду: Молдавия больше не будет покупать российский газ

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Молдавия полностью отказалась от российского газа. Об этом в соцсети X заявила президент республики Майя Санду на фоне энергетического кризиса и подорожания топлива.





В публикации Санду представила как достижение своей администрации запуск линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая соединила Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой. Проект ЛЭП реализован за счёт кредита Всемирного банка на 61 млн евро. Он должен обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской «Интер РАО») более дорогим импортом из Румынии.





«Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе ещё две линии электропередачи в Румынию», — написала президент, сопроводив пост очередными обвинениями в адрес Москвы в «энергетическом шантаже».