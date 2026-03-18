Детдомовец из Кемеровской области пожертвовал собой ради спасения отряда на СВО
В городе Белово Кемеровской области одной из школ присвоили имя разведчика Михаила Купова, посмертно удостоенного звания Героя России. Об этом сообщает Ngs42.ru.
25-летний военнослужащий является воспитанником детдома. С 2024 года служил в составе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, где впоследствии возглавил разведывательную группу. Весной прошлого года его отряд во время выполнения задания в лесополосе столкнулся с опорным пунктом ВСУ. Купов принял решение вступить в бой, в результате которого противник был разгромлен, а пятеро военнослужащих взяты в плен.
Во время отхода группа попала под массированный обстрел. Купов прикрыл собой товарища и помог вывести отряд в безопасное место, однако сам получил смертельные ранения. Михаил Купов стал первым жителем Белова, которому было присвоено звание Героя России.
