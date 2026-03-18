Над регионами России за ночь сбили 85 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над Краснодарским краем сбили 42 беспилотных летательных аппарата, над Чёрным морем — 13, над Азовским морем — шесть, над Брянской областью — пять, над Республикой Крым — пять, над Республикой Адыгея — четыре, над Ленинградской областью — три, над Воронежской областью — два, над Астраханской областью — два, над Калужской областью — один, над Смоленской областью — один и над Ставропольским краем — один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
