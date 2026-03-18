«Ни сегодня, ни потом»: у Украины нет шансов на вступление в ЕС

18 марта 2026, 13:12

Политолог Карасев: требования для вступления Украины в ЕС являются невыполнимыми

Требования Евросоюза к Украине для вступления в объединение являются заведомо невыполнимыми. Так считает политолог Владимир Карасев.





Ранее украинской делегации в Брюсселе вручили список условий для вступления страны в ЕС. По словам Карасева, в перечне требований есть те, которые Украина выполнить не может.





«В Брюсселе отдают себе отчёт в неспособности Украины выполнить поставленные условия. Выдвигаемые требования намеренно делают невыполнимыми, чтобы впоследствии возложить всю вину за неудачу евроинтеграции на украинскую сторону», — отметил Карасев в разговоре с Life.ru.