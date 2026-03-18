«Ни сегодня, ни потом»: у Украины нет шансов на вступление в ЕС
Требования Евросоюза к Украине для вступления в объединение являются заведомо невыполнимыми. Так считает политолог Владимир Карасев.
Ранее украинской делегации в Брюсселе вручили список условий для вступления страны в ЕС. По словам Карасева, в перечне требований есть те, которые Украина выполнить не может.
«В Брюсселе отдают себе отчёт в неспособности Украины выполнить поставленные условия. Выдвигаемые требования намеренно делают невыполнимыми, чтобы впоследствии возложить всю вину за неудачу евроинтеграции на украинскую сторону», — отметил Карасев в разговоре с Life.ru.
Он напомнил, что некоторые члены ЕС, такие как Польша, Венгрия, Словакия и Германия, выступают против принятия Украины в свои ряды. Таким образом, все попытки Киева присоединиться к ЕС столкнутся с противодействием внутри самого объединения.
Таким образом, по мнению Карасева, у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз «ни сегодня, ни в обозримом будущем, ни в ближайшие десятилетия».