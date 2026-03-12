Дети из Волоколамска посетили музей «Новый Иерусалим»

12 марта 2026, 17:45

Благотворительный фонд «Синергия добра» организовал творческую поездку для детей из Волоколамска, чьи отцы погибли в ходе специальной военной операции. Мероприятие прошло при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.





Двенадцать ребят посетили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Для них провели обзорную экскурсию, после которой дети приняли участие в художественном мастер-классе. Под руководством приглашённых наставников каждый создал собственную картину и забрал её с собой.



«Главная цель арт-терапии — не создание произведения искусства, а помощь ребенку в работе с эмоциями. Наша задача — помочь ребенку обрести душевное равновесие с помощью кисти и карандаша. Искусство позволяет познать себя, свои истинные желания, добраться до глубинных причин переживаний, ведь зачастую выразить мысли и чувства через образы и символы гораздо проще, чем словами», — отметила председатель фонда Виктория Максимова.