Эксперт назвал условие окончательного разгрома ВСУ в ДНР
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что если ВС РФ освободят Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, то украинские подразделения в районах Славянска и Краматорска окажутся в тисках.
По его словам, в указанных районах сейчас идут очень жестокие бои; Славянск расположен в низине, ключевым рубежом там является гора Карачун, а ВСУ перебрасывают подкрепления на Константиновку, Покровск и Красный Лиман.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы Южной группировки войск уничтожили два пункта управления дронами и один блиндаж ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По заявлению военных, пункты управления БПЛА были поражены с помощью артиллерии и FPV-дронов, вместе с личным составом.
Военный эксперт Андрей Марочко ранее отметил, что взятие Новогеоргиевки, расположенной на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей, имеет стратегическое значение: этот населённый пункт может стать плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск в юго‑западном направлении — вплоть до Гуляйполя.
