Эксперт назвал условие окончательного разгрома ВСУ в ДНР

21 августа 2025, 11:52

Дандыкин: судьба боевиков ВСУ в Донбассе решится в боях за Славянск и Краматорск

Фото: istockphoto/Diy13

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что если ВС РФ освободят Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, то украинские подразделения в районах Славянска и Краматорска окажутся в тисках.