ВСУ атаковали Чебоксары беспилотниками типа «Лютый»
Украинская армия атаковала город Чебоксары беспилотниками типа «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали город дронами типа «Лютый». В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.
На фоне этого была ограничена работа аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.
Об атаке на Тамбов стало известно этой ночью. Взрывы и звук пролета дронов были слышны в Жердевском муниципальном округе.