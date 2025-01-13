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Девочка Иман Али из Латакии рассказала о своей связи с детьми Донбасса

Спасённой в Сирии Иман Али приходилось прятать российские флаги и письма из ДНР
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

Девочка из Латакии Иман Али, которая обрела известность благодаря своей переписке с президентом РФ Владимиром Путиным и детьми из Донецкой Народной Республики, поделилась своими переживаниями в интервью RT.
Во время смены власти в Сирии Иман была эвакуирована российскими военными. Она активно поддерживала связь с детьми Донбасса, собирая гуманитарную помощь для их поддержки. В своих воспоминаниях Иман рассказала о том, как ей приходилось прятать письма от детей Донбасса и флаги России.

«Мне было очень грустно, я как будто скрывала кусочек своего сердца и сжигала их. Это очень печально, ведь это часть моих воспоминаний, часть моего детства, которую я люблю», — отметила она в беседе с RT.



В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на сирийскую армию. 8 декабря они захватили Дамаск, после чего Башар Асад покинул пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, лидер «правительства спасения» в Идлибе, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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Воробьёв навестил раненных бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
15 января 2025, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов, проходящих лечение после ранений в военном госпитале под Солнечногорском. Госпиталь был основан в 1949 году во Владимирской области, а через восемь лет был передислоцирован в подмосковное Тимоново.
Сейчас медучреждение является филиалом №2 «Военного клинического госпиталя» Московского военного округа. Там проходят лечение и медобследования ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО со всей страны.

Воробьёв пожелал военным скорейшего выздоровления, узнал, какая дополнительная помощь им нужна, поблагодарил медиков за профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем ещё помочь. С командирами мы встречаемся регулярно, все запросы стараемся удовлетворять. В основном это дроны – FPV и «мавики», а также мотоциклы и «буханки», – сказал губернатор.
В госпитале развёрнуто 300 коек. Для пациентов оборудованы комфортные двух- и трёхместные палаты. Губернатор зашел в несколько из них и пообщался с бойцами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я доброволец из Шаховской. Работал на гражданке слесарем по ремонту автобусов. Помню, сидели как-то на работе, включили телевизор, увидел новости про СВО и решил уйти на фронт. Приехал на следующий день в военкомат, сразу прошёл медкомиссию и подписал контракт», – рассказал Михаил.
«Я из Владимирской области, штурмовик. В госпитале уже с третьим ранением. Одно получил в стрелковом бою. Мне повезло – девять пуль попало в бронежилет, а одна прошла по касательной. Но когда выходил из боя – угодил под атаку дронов», – отметил Сергей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У Александра это уже пятое ранение. Он рассказал глава региона, что родом из Ульяновска, в 2020-м переехал с семьёй в Лобню. Решение принять участие в СВО принял молниеносно.

«Шли с женой в садик за ребёнком, проходили мимо военкомата. Я зашёл туда и решил, что должен отдать долг Родине. До этого проходил срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения, вот и подумал – что я, молодой здоровый мужик, буду сидеть дома? Получил очередное ранение, сейчас восстанавливаюсь», – сказал Александр.
Роман из Ленинского городского округа был мобилизован. На гражданке работал водителем погрузчика, а в зоне спецоперации переквалифицировался в танкиста. Был наводчиком-оператором танка Т-72. В госпитале его уже навещали супруга и мама. Ждёт, когда приедут две маленькие дочки. Воробьёв предложил помощь с транспортом. Роман поблагодарил губернатора за заботу о семьях участников СВО и отметил позитивные перемены в округе – в частности, в дорожной инфраструктуре.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Да, мы сейчас делаем Володарку, чтобы там не было пробок, строим большую концессионную дорогу ЮЛА. Первую её часть откроем в ближайшем месяце, а всю целиком, это 46 км, – в конце года. Мы также запустили Мытищинскую хорду, а сейчас расширяем до четырёх полос Афанасовское шоссе», – сказал Воробьёв.
Бойцами поднимали разные вопросы – социальной газификации, выплат по контракту, помощи родственникам. Ребята также попросили улучшить связь в госпитале, чтобы общаться с родными можно было прямо из палат.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В медучреждении – 28 лечебно-диагностических отделений и кабинетов. В последние годы там начали проводить сложные лабораторные исследования, широко применять малоинвазивную хирургию. Внедрены современные технологии в лор-области, офтальмологии, урологии. В реабилитации применяются такие новые методики, как внутривенная и накожная лазеротерапия.

Персонал госпиталя состоит из более чем 300 человек. Руководит им полковник медицинской службы Богдан Стеценко.
«Наш филиал обеспечен сотрудниками и оборудованием, которое позволяет оказывать всестороннюю помощь пациентам. У нас есть компьютерный томограф, современное оборудование для УЗИ, цифровые и аналоговые. рентгеновские аппараты. Ощущаем большую помощь Московской области. Так, при поддержке губернатора получили С-Дугу и УЗИ-аппарат экспертного класса. Наши военврачи также работают в зоне спецоперации. Зачастую они действуют в опасных для жизни условиях», – рассказал Стеценко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Недавно вернулся из зоны СВО начальник хирургического отделения Михаил Сиряков.
«Мы ездим «за ленту» примерно раз в полгода. Рядом с линией боевого соприкосновения работают наши специалисты узкой направленности. Это и нейрохирургия, и сосудистая хирургия. Нас оснащают всё лучше и лучше. Например, появились многофункциональные стационарные столы, очень важные для работы в полевых условиях. Есть биполярные коагуляторы, современное анестезиологическое оборудование и многое другое», – перечислил Сиряков.
Работают в госпитале и гражданские врачи. Некоторые тоже выезжают в зону боевых действий.

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FT: Европа не сможет отправить миротворческие силы на Украину
15 января 2025, 17:04

Фото: istockphoto/AtK

Европейские страны не смогут отправить свои войска на Украину в качестве миротворческих сил сдерживания. Причина заключается в том, что государства Евросоюза напрямую вовлечены в конфликт посредством финансирования Киева.
Об этом пишут обозреватели издания The Financial Times. В публикации отмечается, что страны Европы, учитывая их широкую военную и финансовую поддержку Украины, можно назвать кем угодно, но только не нейтральной третьей стороной. Этот статус неприменим к ним по определению, поэтому они никак не могут возглавить миротворческие силы в зоне конфликта.

Авторы материала указывают, что эту функцию могли бы взять на себя международные организации, например, ООН, имеющая монополию на проведение миротворческих операций и возможность выступать посредником в спорах. По мнению авторов статьи, сама идея отправки на Украину миротворческих сил из Европы выглядит крайне проблематичной, особенно учитывая всё вышесказанное.

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#конфликт
#европа
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Раскрыт важный объект ВСУ, по которому ВС РФ нанесли удар 15 января
«ВХ»: под удар ВС РФ мог попасть скрытный объект ВСУ в районе Львова
15 января 2025, 15:57

Фото: iStock/bpawesome

Утром 15 января под массированный удар ВС РФ мог попасть практически никому неизвестный военный объект, расположенный в Самборе Львовской области. Об этом пишет «Военная хроника».
По данным канала, ВС РФ с периодичностью наносят удары по никому неизвестному объекту в Самборе Львовской области. Отмечается, что там базируются 675-я отдельная радиолокационная рота, 703-й инженерный полк, 704-й одтельный полк РХБЗ, а также 7-й отдельный полк армейской авиации и аэродром Калинов. Именно в это место часто приезжают высокопоставленные военные из-за рубежа.

«Если после сегодняшнего удара в западных медиа пойдёт волна некрологов о внезапных инфарктах у высокопоставленных военных, значит цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 января армия России нанесла по объектам на Украине массированный ракетный удар. Тревога звучала по всей стране, а на ее фоне раздавались многочисленные взрывы.

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#вс рф
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Reuters: команда Трампа хочет создать на Украине демилитаризованную зону
15 января 2025, 15:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Советники избранного президента США Дональда Трампа считают необходимым создать на Украине демилитаризованную зону после окончания конфликта. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, команда Трампа полагает, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

«Советники избранного президента понимают, что обещание Трампа разрешить кризис на Украине в первый день на посту президента невыполнимо», — говорится в статье.

Отмечается, что на урегулирование конфликта на Украине могут уйти месяцы.

Ранее предложенный Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявлял, что новая администрация Белого дома во главе с Трампом будет стараться добиться мирного урегулирования на Украине на максимально выгодных для Киева условиях.

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Forbes: На Украине приостановили формирование новых бригад ВСУ
15 января 2025, 15:37

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Киев пока не будет формировать новые бригады Вооружённых сил Украины, а станет лишь пополнять уже существующие. Такое решение было принято после развала вновь созданной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская».
О планах украинского военного командования написал Дэвид Экс в своей статье для издания Forbes. Причиной решения об отказе от формирования новых крупных соединений журналист считает именно печальную судьбу 155-й бригады. Теперь новобранцами будут лишь пополнять уже действующие части.

Экс считает, что действиями элитной бригады «Анна Киевская», сформированной в Европе, недостаточно эффективно руководили. Из 5,8 тысячи солдат личного состава 155-й механизированной бригады дезертировали примерно 1,7 тысячи. Фактически подразделение перестало существовать в качестве боевой единицы ещё до того, как прибыло в Красноармейск (украинское название — Покровск). А после нескольких боёв бригада полностью утратила боеспособность.

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Россия и Украина обменялись тяжелоранеными военнопленными по схеме 25 на 25
15 января 2025, 15:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Россия и Украина обменялись тяжелоранеными военнопленными по схеме 25 на 25 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Сейчас российские бойцы, вызволенные из украинского плена, находятся в Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, им дали связаться с родственниками. Все они будут доставлены в Россию, где их распределят в медучреждения Минобороны РФ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

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DeepState: Войска ВС РФ освободили на Донбассе 11 населённых пунктов за 10 дней
15 января 2025, 14:50

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска за последние десять дней взяли под свой контроль 11 населённых пунктов на территории Донбасса. Самой болезненной для ВСУ стала, конечно, потеря города Курахово.
Об этом пишет телеграм-канал «Политика Страны», опираясь на данные украинского аналитического проекта DeepState. Согласно сводкам проекта, российские войска также выбили подразделения Вооружённых сил Украины из населённых пунктов Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Кроме того, части ВС РФ продвинулись в Часовом Яре, где им удалось установить контроль над Октябрьским и Новым районом, а также закрепиться в центральной части города. Отмечается также, что российские войска продолжают наступление к югу от Курахово и севернее Новоелизаветовки.

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ВС РФ ликвидировали командование президентской бригады ВСУ
«ВО»: ВС РФ ликвидировали командование президентской бригады ВСУ
15 января 2025, 14:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

Ударом ВС РФ уничтожено командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины уничтожено в результате удара российской армии в районе Красноармейска (Покровск – украинское название). Об этом сообщает «Военное обозрение».
«Находит своё подтверждение информация о том, что несколько дней назад российские Вооружённые силы нанесли результативный удар по командному пункту в районе Красноармейска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российской разведке удалось установить, где находится командование президентской бригады ВСУ, после чего по месту был нанесен удар. В результате были ликвидированы офицеры командования 1-й бригады НГУ «Буревий» («Ураган») – полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Вместе с ними также уничтожили других офицеров, в том числе ответственных за постановку радиоэлектронных помех.

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Катастрофа в рядах ВСУ: дезертирство и чудовищный уровень смертности
InfoBRICS: ВСУ рушатся из-за политики НАТО и Киева
15 января 2025, 14:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ разлагаются из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО. Об этом пишет InfoBRICS.
«Условия, в которых "живут" многие украинские солдаты, мягко говоря, ужасающие. Наркомания процветает, а уровень смертности просто чудовищен. Но убитых в бою обычно оставляют буквально гнить на поле боя, что объясняет огромное количество пропавших без вести», — говорится в статье.

При этом добавляется, что многие обученные в НАТО украинцы дезертируют из ВСУ. Таким образом, издание отмечает, что будущее Украины вызывает опасение, так как в стране уже наблюдается недостаток молодого мужского населения. Ситуация может еще больше усугубиться в случае принятия снижения мобилизационного возраста.

Автор охарактеризовал силы киевского режима как инструмент геноцида НАТО против населения Украины.

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