Девочка Иман Али из Латакии рассказала о своей связи с детьми Донбасса

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Девочка из Латакии Иман Али, которая обрела известность благодаря своей переписке с президентом РФ Владимиром Путиным и детьми из Донецкой Народной Республики, поделилась своими переживаниями в интервью RT.
Во время смены власти в Сирии Иман была эвакуирована российскими военными. Она активно поддерживала связь с детьми Донбасса, собирая гуманитарную помощь для их поддержки. В своих воспоминаниях Иман рассказала о том, как ей приходилось прятать письма от детей Донбасса и флаги России.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на сирийскую армию. 8 декабря они захватили Дамаск, после чего Башар Асад покинул пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, лидер «правительства спасения» в Идлибе, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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«Мне было очень грустно, я как будто скрывала кусочек своего сердца и сжигала их. Это очень печально, ведь это часть моих воспоминаний, часть моего детства, которую я люблю», — отметила она в беседе с RT.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на сирийскую армию. 8 декабря они захватили Дамаск, после чего Башар Асад покинул пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, лидер «правительства спасения» в Идлибе, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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Дарья Осипова