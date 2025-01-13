Бойцы ВС РФ выбили противника из села Нескучного на Запорожском направлении

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Российские войска выбили бойцов ВСУ из села Нескучного на Запорожском направлении, сейчас завершают зачистку. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он добавил, что село Нескучное расположено южнее села Времевка и посёлка Великая Новосёлка, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ, пишет РИА Новости.
Как ранее стало известно, ночью дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Такие данные предоставило Минобороны РФ.
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Анастасия Ларина