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Дроны ВС России помогли сдержать атаку украинских танков в ходе третьего контрнаступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Forbes.
«Существует множество свидетельство того, что новые дроны поражают украинские танки, в том числе лучшие американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2», — пишут в издании.
В материале указывается, что беспилотники остановили атаку танков и на месте боевой славы — Курской дуге. В частности, украинские танки были сдержаны вдоль северного края дуги 5 января. Остановка нападения была осуществлена с помощью новейшей российской разработки — оптоволоконных беспилотников.
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