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Павел Короколин, военнослужащий из Черкасской области Украины, находящийся в плену, поделился шокирующими подробностями своей службы. Он заявил, что за время своей военной карьеры ни разу не видел, чтобы тела погибших сослуживцев были эвакуированы. Об этом информирует РИА Новости.
«"Двухсотых" я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто пушечное мясо», — отметил Короколин.
По его словам, в сентябре прошлого года его насильно призвали в армию сотрудники военкомата. После этого он был отправлен в учебную часть в Новомосковске в Днепропетровской области, а затем переведен в Сумскую область, откуда его вывезли на передовую в Курскую область. Короколин рассказал о том, что уже на третий день на позиции он получил контузию и решил дезертировать. Однако в декабре его поймали и вернули обратно в батальон.
Вернувшись в Курскую область, Короколин вновь оказался на передовой, где ему была поставлена задача окапываться. В конечном итоге он принял решение сдаться в плен военнослужащим группировки ВС РФ «Север», что позволило ему сохранить свою жизнь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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