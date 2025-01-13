Пленный украинский военнослужащий рассказал о «двухсотых»

Павел Короколин, военнослужащий из Черкасской области Украины, находящийся в плену, поделился шокирующими подробностями своей службы. Он заявил, что за время своей военной карьеры ни разу не видел, чтобы тела погибших сослуживцев были эвакуированы. Об этом информирует РИА Новости.