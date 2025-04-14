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Житель Курской области Эдгар Бодров вернулся домой из отпуска в августе 2024 года, когда узнал о вторжении ВСУ в регион. С тех пор он со своими друзьями-единомышленниками спас из оккупированных противником Суджи и Суджанского района десятки и даже сотни мирных жителей.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru он рассказал, что начал помогать Донбассу с 2022 года. В составе волонтёрской группы они с друзьями собирали и отвозили жителям Донецкой и Луганской народных республик гуманитарную помощь, делая примерно один-два рейса в месяц. Но совсем другое дело осознать, что враг пришёл фактически к тебе домой, говорит Эдгар.
Он вспомнил, как из разрушенного дома выбежала растрёпанная женщина, крича, что там остались дети. А следом появилась девочка лет семи, с трудом держа на руках окровавленного младенца. Ребёнок не шевелился и уже почти не дышал.
Он говорит, что подобных историй множество, и он не устанет их рассказывать, чтобы весь мир узнал о том, как ВСУ стреляли и убивали мирных жителей, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.
В украинских пабликах объявили награду 10 тысяч долларов за голову каждого из волонтёров, которые будут приезжать помогать людям в Суджанский район. В волонтёрские группы в мессенджерах стали добавляться украинцы, выдавая себя за беженцев, пострадавших.
Волонтёр считает, что Зеленского ждёт незавидная судьба. Его уберут и свалят на него всю вину за происшедшее, скажут, что поддался на провокации Евросоюза. Возможно, даже повесят, как в своё время Муссолини. Но на данный момент это ничего не изменит, ничто не вернет людей, которые погибли в этом аду, заключил Эдгар Бодров.
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«Мы с ребятами-единомышленниками создали группу в мессенджере, координировали действия. В первый раз выехали четырьмя машинами — забирать людей, вывозить на более безопасные территории. ВСУ «утюжили» приграничье и из артиллерии, и с дронов. Перепуганные старики, дети, женщины бежали к нашим машинам», — рассказывает волонтёр.
Он вспомнил, как из разрушенного дома выбежала растрёпанная женщина, крича, что там остались дети. А следом появилась девочка лет семи, с трудом держа на руках окровавленного младенца. Ребёнок не шевелился и уже почти не дышал.
«Посадил их машину, неслись, как сумасшедшие, чтобы успеть добраться до медиков. Ребёнка в итоге спасли. Доехали, успели!» — до сих пор волнуясь вспоминает Эдгар.
Он говорит, что подобных историй множество, и он не устанет их рассказывать, чтобы весь мир узнал о том, как ВСУ стреляли и убивали мирных жителей, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.
В украинских пабликах объявили награду 10 тысяч долларов за голову каждого из волонтёров, которые будут приезжать помогать людям в Суджанский район. В волонтёрские группы в мессенджерах стали добавляться украинцы, выдавая себя за беженцев, пострадавших.
«Они писали, просили помочь, говорили, что у них дети в подвале. Пять волонтеров из нашей команды таким образом погибли — уезжали и не возвращались, их там встречали враги. Я многих близких друзей похоронил за это время», — рассказал Бодров.
Волонтёр считает, что Зеленского ждёт незавидная судьба. Его уберут и свалят на него всю вину за происшедшее, скажут, что поддался на провокации Евросоюза. Возможно, даже повесят, как в своё время Муссолини. Но на данный момент это ничего не изменит, ничто не вернет людей, которые погибли в этом аду, заключил Эдгар Бодров.
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Александр Бойцов