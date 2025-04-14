ВСУ накануне Пасхи минируют кладбища в приграничных районах Курской области

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Власти Курской области не рекомендуют в Пасху ходить на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких, как это водится по православной традиции. Есть сведения, что ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.
Об этом предупредил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в ходе заседания местного правительства, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». Он призвал жителей Курской области воздержаться от посещения кладбищ в пасхальное воскресенье и в последующие дни, чтобы не наткнуться на мину или растяжку.
Врио главы комитета региональной безопасности также напомнил, что с 15 марта в Курской области введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничных районов и прилегающих к ним зон.
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«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть», — подчеркнул Горячев.
Врио главы комитета региональной безопасности также напомнил, что с 15 марта в Курской области введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничных районов и прилегающих к ним зон.
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Александр Бойцов