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Более тысячи заявлений на розыск пропавших в Курской области подали в полицию

Хинштейн: почти 1,2 тыс. заявлений на поиск пропавших курян подали в полицию
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

В Курской области с августа по январь полиция получила почти 1,2 тысячи заявлений на розыск пропавших жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. На данный момент 240 человек из этого списка были найдены.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 9 января представила отдельный перечень из 517 граждан, разыскиваемых на территории области. Эти фамилии поступили от родственников, которые лично обратились к омбудсмену.

Однако Хинштейн подчеркнул, что список Москальковой охватывает только тех, чьи близкие обратились за помощью именно к ней, в то время как другие ведомства также ведут активную работу.



По его словам, помимо полиции, в поисках участвуют органы МВД, МИД, волонтеры, Российский Красный Крест, правозащитники и власти региона. Подобная координация позволяет усилить эффективность мероприятий и найти больше пропавших.

«Благодарю Татьяну Николаевну за высокую оценку наших усилий. Верю, что нам сообща удастся не только найти пропавших курян, но и сделать все, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Мы их очень и очень здесь ждем!», — заключил Хинштейн.
Работа продолжается, и власти призывают всех, кто ищет своих близких, активно обращаться за помощью.

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#уполномоченный
«Отрубили пальцы за отказ стрелять по русским»: как наказывают солдат ВСУ
В курской Махновке солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять по бойцам РФ
10 января 2025, 18:30

Фото: iStock/Olena_Z

В поселке Махновка Курской области солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять в российских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинские солдаты начали массово сдаваться бойцам 11-й бригады ВДВ, у части из сдавшихся отрублены пальцы командирами за отказ стрелять по российским бойцам», — говорится в сообщении военкоров.

Младший сержант ВСУ Алексей Бубенко во время допроса рассказал, что палец ему отрубил старший группы за отказ стрелять в российских военных. С этим же столкнулся его сослуживец. Он также остался без пальца после отказа выполнять приказ.

Тем временем российские военные продолжают зачищать Махновку от оккупантов.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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#минобороны
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Зеленский раскрыл число украинских боевиков, находящихся в Курской области
Зеленский: В Курской области находятся 60 тысяч военных ВСУ
10 января 2025, 18:00

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Курской области находится 60 тысяч украинских военных. Такие данные привел Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24.
«В этой зоне находятся 60 тысяч (украинских военных)», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что европейские и американские союзники Киева были проинформированы о начале операции украинской армии в курском приграничье.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области
10 января 2025, 17:27

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что армия России продолжает продвигаться в регионе, что позволяет увеличивать объем работ по осмотру пострадавших и разрушенных украинскими боевиками жилых домов.
Он сообщил, что в Курской области начинают работу комиссии, которые будут оценивать степень разрушения жилых домов в населенных пунктах, пострадавших от атак и вторжения украинских боевиков, так как без соответствующей оценки жители не могут получить жилищный сертификат. Прежде, чем зайти в жилище, его проверят на наличие взрывных устройств или не разорвавшихся боеприпасов.

«Рассчитываю на то, что Минобороны будет далее предоставлять новые населенные пункты. Слава богу, наши ВС продолжают теснить ВСУ. Это означает, что возможности для работы нашей возрастают и расширяются», — заявил Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, власти не оставят пострадавших курян один на один с их проблемами.

Хинштейн пояснил, что в случае полного разрушения то люди получат сертификат на покупку нового комфортного жилья. Если же дом разрушен частично, то он будет восстановлен.

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«100 дней»: на Западе раскрыли подробности о возможной встрече Путина и Трампа
Меркурис: Трамп может решить с Путиным вопрос безопасности в Европе за 100 дней
10 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Sven Loeffler

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным хочет решить вопрос безопасности в Европе за первые сто дней его правления. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он считает, что общая ситуация с безопасностью на европейском континенте выходит за рамки конфликта на Украине.

«Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он также предположил, что на предполагаемой встрече между Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться именно вопрос безопасности на европейском континенте.

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ВСУ взяли в плен мастера по выпечке пиццы — добровольца ВС РФ из Италии
10 января 2025, 14:39

Фото: iStock/Diy1

ВСУ пленили в районе Купянска гражданин Италии Джанни Ченни, который добровольно вступил в ряды ВС РФ, а до этого работал пиццайоло в ресторане «Анима» в Самаре. Об этом сообщает издание Today.it.
Предполагается, что Ченни попал в плен к ВСУ 7 или 8 января в районе Купянска во время разведывательной операции в тылу украинской армии. Однако официально информацию не подтверждали.

Сообщается, что итальянец добровольно вступил в ряды ВС РФ в ноябре 2024 года и вступил в бронетанковый полк. До этого он работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе и в Финляндии.

Итальянец родился 19 августа 1973 года. У него есть жена и двое детей.

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#операции
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#вс рф
#оружие
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Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»
«Татар-информ»: боец ВС РФ спас 12 человек от дрона «Баба-яга» в зоне СВО
10 января 2025, 13:16

Фото: iStock/Dragon Claws

Российский боец в зоне СВО спас 12 человек от украинского дрона «Баба-яга», сообщает «Татар-информ». Военный водитель успел увезти машину в лесополосу, чем и спас пассажиров.
«Я их вез на передок после обучения. И на нас напал дрон — «Баба-яга». Я своевременно увидел стрельбу и заметил, что над нами висит дрон. Я включил заднюю передачу и заехал в лесополку, разгрузил машину, и все скрылись. Я бы сел и уехал, но, к сожалению, «Баба-яга» была уже над нами, я бы не успел. Я тоже скрылся в лесополке», — приводит «Татар-информ» слова бойца.
Беспилотник сбросил четыре боеприпаса — два на военных, два на УАЗ. Среди бойцов никто не пострадал, однако автомобиль сгорел.

Вскоре военным удалось укрыться в блиндажах соседнего полка. Спустя какое-то время за ними приехал новый автомобиль и успешно доставил их на передовую.
«За свой смелый поступок боец представлен к награде, но пока не распространяется об этом — боится сглазить», — пишет издание.
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ВС РФ держат под огневым контролем основные пути ВСУ к Часов Яру
Боец ВС РФ: основные пути ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем
10 января 2025, 13:11

Фото: iStock/zim286

Основные пути снабжения ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
«Под огневым контролем наших войск находятся основные пути логистики и подвоза к Часов Яру», — заявил российский боец.

При этом украинские боевики, находящиеся в городе, уже начали жаловаться на нехватку снарядов и живой силы.

«Чукча» также рассказал, что десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне предприятия. По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.

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При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске погиб человек
10 января 2025, 11:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

В пятницу, 10 января, ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе Светлодарск, погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск — есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ еще четыре мирных жителя были ранены. У них диагностированы ранения разной степени тяжести.

Кроме того, ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали.

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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по супермаркету в Донецке
10 января 2025, 11:30

Фото: iStock/lusia599

ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали. Кадры последствий публикует ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате вражеской атаки разрушен супермаркет «Молоко». Ударная волна также повредила остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий.

В СК сообщили, что погибли два человека, еще двое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома.

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