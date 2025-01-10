Более тысячи заявлений на розыск пропавших в Курской области подали в полицию

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В Курской области с августа по январь полиция получила почти 1,2 тысячи заявлений на розыск пропавших жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. На данный момент 240 человек из этого списка были найдены.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 9 января представила отдельный перечень из 517 граждан, разыскиваемых на территории области. Эти фамилии поступили от родственников, которые лично обратились к омбудсмену.
Однако Хинштейн подчеркнул, что список Москальковой охватывает только тех, чьи близкие обратились за помощью именно к ней, в то время как другие ведомства также ведут активную работу.
По его словам, помимо полиции, в поисках участвуют органы МВД, МИД, волонтеры, Российский Красный Крест, правозащитники и власти региона. Подобная координация позволяет усилить эффективность мероприятий и найти больше пропавших.
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Однако Хинштейн подчеркнул, что список Москальковой охватывает только тех, чьи близкие обратились за помощью именно к ней, в то время как другие ведомства также ведут активную работу.
По его словам, помимо полиции, в поисках участвуют органы МВД, МИД, волонтеры, Российский Красный Крест, правозащитники и власти региона. Подобная координация позволяет усилить эффективность мероприятий и найти больше пропавших.
«Благодарю Татьяну Николаевну за высокую оценку наших усилий. Верю, что нам сообща удастся не только найти пропавших курян, но и сделать все, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Мы их очень и очень здесь ждем!», — заключил Хинштейн.Работа продолжается, и власти призывают всех, кто ищет своих близких, активно обращаться за помощью.
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Мария Моисеева